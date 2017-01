CdL : Monaco évite de peu le piège sochalien

Dans : Coupe de la Ligue, Coupe, Monaco.

Monaco s’est qualifié à Sochaux grâce aux tirs au but, allant chercher son billet pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue (1-1, 2-4 tab)

Sur un terrain rendu difficile par les chutes de neige des derniers jours, Sochaux utilisait la même recette que face à Marseille, avec un énorme engagement d'entrée pour prendre son adversaire à la gorge. Cela provoquait beaucoup de situations intéressantes, et une ouverture du score des Lionceaux par Andriatsima, qui marquait avec l’aide du poteau sur un service impeccable de Karanovic (1-0, 16e). Carillo était tout proche d’égaliser dans la foulée (18e), mais il fallait aussi un grand Subasic pour empêcher Karanovic de doubler la mise en face à face (44e).

A la pause, Sidibé et Bernardo Silva entraient en jeu, et cela accentuait encore la pression monégasque, qui devenait intenable. Moutinho le confirmait d’une splendide reprise de volée en force, après un ballon renvoyé sur un tir de Falcao, et qui ne laissait aucune chance à Dilo (1-1, 83e). L’ASM tentait de faire la différence avant la séance de tirs au but, mais comme face à Marseille, le moment fatidique était inévitable. Les joueurs de la Principauté se montraient impeccables en dehors du raté de Carillo, mais Ilaimaharitra et Sao craquaient de leur côté, laissant ainsi l’ASM poursuivre son aventure dans cette compétition.