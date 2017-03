CdL : Le Parc OL déjà plein un mois avant Monaco-Paris SG

Dans : Coupe de la Ligue, Coupe, Monaco, PSG, OL.

A un mois du match, le Parc Olympique Lyonnais est déjà plein pour la finale de la Coupe de la Ligue. Il faut dire que l’affiche, qui pour la première fois n’aura pas lieu dans la capitale, opposera les deux meilleures équipes de France avec le Paris SG et l’AS Monaco. Résultat, deux semaines avant la clôture officiel de la billetterie, les derniers billets se sont écoulés, seules une poignée de tickets remis en vente étant encore disponibles, et probablement pas pour très longtemps. Les Parisiens seront soutenus par 12.000 supporters, soit deux fois plus que l’AS Monaco, qui aura donc officiellement 6.000 sympathisants pour ce match qui promet beaucoup.