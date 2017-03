CdL : Au Parc OL, le PSG sera largement le plus soutenu

Dans : Coupe de la Ligue, Coupe, PSG, OL.

Un terrain totalement neutre à quasiment mi-distance entre les deux villes. Une pelouse parfaite et une affiche de rêve, la finale de la Coupe de la Ligue promet particulièrement ce samedi soir.

Et avant le début de la rencontre, la LFP a d’ores et déjà annoncé qu’un nouveau record serait battu, celui de la fréquentation du stade de Décines, étant donné l’énorme succès populaire dès la mise en vente des billets. « L'affiche entre l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain se déroulera en effet à guichets fermés. Samedi soir, 12.000 supporters du Paris Saint-Germain et 6000 supporters de l'AS Monaco sont attendus au Parc OL. Et près de 40.000 fans rhodaniens seront présents pour cette grande première au Parc OL », indique ainsi la LFP, dont son directeur général exécutif se réjouissait d’avoir su convaincre tous les Rhônalpins d’avoir fait le cour déplacement pour assister à cette affiche.

« Pour la première fois de l'histoire du football français, une grande finale nationale se déroulera en province. Nous souhaitions aller à la rencontre de notre public et mettre en valeur nos stades construits pour l'Euro 2016. Nous sommes très heureux du succès populaire de cette 23e Finale. Grâce au formidable travail commercial des équipes du Parc OL, le stade sera plein et près des deux tiers du public viendra de la région Rhône-Alpes. Ce pari réussi illustre notre volonté de faire de la Coupe de la Ligue la coupe de l'innovation », a ainsi souligné Didier Quillot, qui sait que tous les observateurs s’attendent à un match de gala.