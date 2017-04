PSG-ASM : Verratti crache sur le faux Monaco, mais félicite le vrai

Dans : Coupe de France, PSG, Monaco.

Depuis le début de la semaine et l’annonce par Leonardo Jardim de sa volonté de mettre son équipe réserve pour la demi-finale de Coupe de France face à Paris, l’équipe de la Principauté est plutôt épargnée par les observateurs. Nombreux sont ceux qui comprennent le choix de l’entraineur de l’ASM, désireux de préserver ses titulaires pour les grandes échéances à venir. Mais pour Marco Verratti, c’est allé clairement trop loin avec cette large victoire qui n’avait pas beaucoup de sens.

« Si je suis un joueur de Monaco aujourd’hui, je suis énervé vis-à-vis de mon club. C'est toujours difficile d'arriver jusqu'en demi-finale. Et là, les dirigeants ont décidé de faire une croix sur la Coupe de France. C'est un manque de respect vis-à-vis de la compétition », a déploré Marco Verratti dans les colonnes du Parisien. Le petit italien aurait certainement préféré un match face à l’équipe habituelle, histoire aussi de fatiguer les joueurs de la Principauté en vue du championnat. Car dans ce domaine-là et à l’heure actuelle, Monaco est au-dessus, ce que le milieu de terrain parisien reconnaît.

« Avant cette finale, il nous reste encore quatre matchs de championnat à gagner. On va tout faire pour rattraper Monaco. Après, si on n’y arrive pas, il faudra juste féliciter les Monégasques et penser à la saison prochaine », a reconnu l’ancien de Pescara, qui sait bien que pour le cinquième titre consécutif, Paris n’a plus son destin en mains.