PSG-ASM : Le 5-0 dans un faux-match, Pierre Ménès le digère très mal

Dans : Coupe de France, PSG, Monaco, Coupe.

Il n’y a pas eu de suspense ce mercredi soir dans le match entre le PSG et l’ASM, les Parisiens s’imposant très logiquement 5-0. Et c’est bien là le problème pour Pierre Ménès, car si Paris a été sérieux jusqu’au bout, le club de la Principauté a payé au prix fort le fait de faire l’impasse sur cette compétition. Au final, la rencontre ressemblait plus à un match de 32e de finale entre un ogre et un petit Poucet, qu’à une demi-finale nationale entre les deux meilleures équipes de la saison. Et le fait de bazarder ce match chagrine vraiment le consultant de Canal+.

« Des Parisiens qui n’ont pas eu à se fouler beaucoup pour battre l’équipe C de l’AS Monaco. Alors OK, Monaco a commencé sa saison en juillet, Monaco a une demi-finale de C1 dans une semaine et Monaco est en tête du championnat. Bravo à eux. Mais je suis désolé : quand tu es en demi-finale d’une compétition comme la Coupe de France, tu n’envoies pas cette équipe-là. Laisser des joueurs au repos, certes. Mais pas dans de telles proportions. C’est manquer de respect à la compétition, à l’adversaire, aux télés qui paient des droits et aux (télé)spectateurs. Car ce match n’a eu aucun intérêt (…) On aurait pu assister à un superbe affrontement entre les deux meilleures équipes de France. À la place, on a eu droit à un bon PSG face à une équipe de fantômes. Je trouve ça regrettable pour tout le monde et surtout pour la Coupe de France, qui est une belle compétition et qui mériterait d’être traitée avec un peu plus de respect », a ainsi déploré Pierre Ménès, qui estime qu’il y avait tout de même des limites au turn-over, car c’est vraiment l’équipe CFA que Leonardo Jardim a envoyé au Parc des Princes ce mercredi.