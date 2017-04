Le PSG, un ogre sans pitié avec Avranches

Dans : Coupe de France, Coupe, PSG.

Opposé ce mercredi soir à Avranches en quart de finale de la Coupe de France, le PSG, dans une version allégée, n'a pas eu à forcer son talent pour s'imposer logiquement 4 à 0 grâce notamment à un excellent Hatem Ben Arfa.

L'écart semblait insurmontable entre le Paris Saint-Germain et Avranches avant le coup d'envoi, mais les Normands ont essayé de produire du jeu avant de finalement céder. Pendant un peu plus de 30 minutes, la formation de National a en effet fait mieux que résister à une équipe du PSG où Emery avait décidé de faire largement confiance aux remplaçants. Mais après l'ouverture du score de Ben Arfa (0-1, 35e), les choses devenaient évidemment plus complexes pour Avranches.

En seconde période, Ben Arfa y allait de son doublé (0-2, 56e), avant que Lucas alourdisse le score rapidement (0-3, 56e). Le PSG déroulait et Avranches semblait au bord de la rupture, mais tenait bon, même si Pastore, sur un service de Ben Arfa, corsait l'addition (0-4, 82e). Le match s'achevait là, tout cela dans une belle ambiance, même si l'Ogre avait mangé le Petit Poucet.