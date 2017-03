CdF : Sécurité, coût, Avranches laisse tomber le Stade de France

Dans : Coupe de France, Coupe, PSG.

Alors que l’US Avranches a tenté de disputer son quart de finale de Coupe de France contre le Paris Saint-Germain au Stade de France, le match devrait finalement avoir lieu à Caen.

En faisant l'exploit de sortir Strasbourg en Coupe de France mercredi, Avranches s'est offert un quart de finale de rêve contre le PSG. Ce match-là, le club de National ne le jouera pas à domicile, son stade n'étant pas homologué pour une telle rencontre. Dans un premier temps, et dans l'euphorie de la qualification, le président Gilbert Guérin évoquait un possible déplacement à Paris pour jouer au Stade de France, dans l'idée d'offrir ce spectacle à des enfants. Mais au final, cette rencontre de gala devrait avoir lieu au stade d’Ornano de Caen à cause de la logistique et des coûts.

« Mon idée première, c’était d’aller au Stade de France. Mon rêve, c’était d’inviter des gamins, 20 ou 30 000, pour qu’ils profitent de ça. Mais j’ai été déraisonnable. On parle de 850 000 € de frais de location du stade, ça fait cher le ticket d’entrée. Entre la sécurité et la police, parce qu’on est en Vigipirate… Surtout au stade de France, depuis le 13 novembre. Ils m’ont expliqué ce matin : il y a double contrôle, c’est très lourd. Ça s’oriente gentiment vers la raison. Caen, c’est très bien et c’est chez nous, chez nos amis avec qui on s’entend très bien. J’avais l’accord du maire, mais la pelouse est entretenue par le Stade Malherbe, donc j’attends une réponse de Jean-François Fortin, le président. Il n’y aura pas de soucis », a avoué, sur Ouest France, le président d'Avranches, qui revient donc à la raison en oubliant son rêve. Une décision finale est attendue dans les prochaines heures pour définir le lieu du match, qui aura lieu le 4 ou le 5 avril.