CDF : Programme complet des 16es de finale

Programme et résultats des 16es de finale de la Coupe de France 2017 :

Mardi 31 janvier

18h00 - Multiplex sur Eurosport 2 :

LOSC (L1) - FC Nantes (L1) sur Eurosport 1

Bordeaux (L1) - Dijon (L1)

Bergerac Périgord FC (CFA) - RC Lens (L2)

Châteauroux (National) - FC Lorient (L1)

Sarreguemines FC (CFA 2) - Chamois Niortais FC (L2)

US Quevilly-Rouen Métropole (National) - GS Marseille Consolat (National)

Le Poiré-sur-Vie Football (DH) - RC Strasbourg (L2)

21h05 : Olympique de Marseille (L1) - Olympique Lyonnais (L1) sur Eurosport 2

Mercredi 1er février

18h00 - Multiplex Eurosport 2 :

Auxerre (L2) - ASSE (L1) sur Eurosport

Chambly (National) - Monaco (L1)

Angers SCO (L1) - Stade Malherbe Caen (L1)

Les Herbiers (National) - En Avant Guingamp (L1)

CA Bastia (National) - AS Nancy Lorraine (L1)

Etoile Fréjus Saint-Raphaël FC (CFA) - AS de Prix-lès-Mézières (CFA 2)

US Avranches MSM (National) - Fleury Mérogis 91 FC (CFA)

21h00 : Stade Rennais (L1) - Paris Saint-Germain (L1) sur Eurosport 2