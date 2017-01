CdF : Nancy, Dijon, Guingamp et Nantes font respecter la L1

Dans : Coupe de France, Coupe, FC Nantes, Nancy, EAG, Dijon.

Dans les six matchs des 32es de finale de la Coupe de France de 18h, les clubs de Ligue 1 ont fait respecter leur loi face aux plus petites équipes.

En effet, Nancy a clairement déroulé son jeu à Besançon (CFA2) en gagnant 0-3, avec des buts en première période de Hadji (32e), Robic (37e) et Coulibaly (41e). De son côté, Dijon a dû attendre le deuxième acte pour battre 0-2 Louhans-Cuisseaux (CFA2) avec des réalisations de Tavares (49e) et Bela (71e). Rapidement à l'abri avec des buts de Diallo (43e) et Briand (60e), Guingamp s'est fait peur en fin de match, mais s'est finalement imposé 2-1 contre Le Havre (L2). Et pour finir, le FC Nantes de Conceição s'est lui aussi qualifié pour les 16es de finale en venant difficilement à bout de Blois (1-2), une formation de CFA2, grâce à un doublé du Polonais Stepinski (22e, 66e).