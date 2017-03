CdF : Monaco sort l'OM après un match fou !

Dans : Coupe de France, Coupe, OM, Monaco.

Dans un match au scénario incroyable, l'AS Monaco a éliminé l'OM ce mercredi soir en Coupe de France (4-3 a.p). Pour Marseille, le ticket européen va devenir dur à aller chercher.

Trois jours après le scénario catastrophe face au PSG, l'OM comptait bien sur la réception de Monaco pour se rabibocher avec ses supporters, lesquels avaient déserté en grande partie le Vélodrome. Et après 19 minutes de jeu, les choses s'engageaient mal pour Marseille, puisque sur un coup-franc, Pelé poussait dans son but un ballon qui avait heurté le poteau (0-1).

Le feuilleton pouvait commencer. En effet, Payet, d'une belle reprise permettait d'égaliser avant la pause (1-1, 43e). Mais Monaco repassait devant grâce à un Mbappé de gala (1-2,66e), puis c'est Cabella qui envoyait les deux équipes en prolongation (2-2, 84e).

La prolongation allait encore une fois donner l'occasion aux visiteurs de repasser devant au score grâce à un ancien de l'OM, Mendy (2-3, 104e). Et une nouvelle fois, l'OM égalisait encore une fois grâce à Cabella (3-3, 111e). Ce match était fou, et pour la quatrième fois de la rencontre Monaco reprenait les commandes suite à un but de Lemar (3-4, 114e). Cette fois, le sort en était joué, et Marseille quittait la Coupe de France en ayant toutefois retrouvé un peu ses esprits...mais pas sa défense. Pour l'ASM, la saison de rêve continue.