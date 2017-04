CdF : Le coup d'envoi de Fréjus-Guingamp décalé à cause...du cyclisme

Dans : Coupe de France, Coupe, EAG.

Les amateurs de football qui attendaient le coup d'envoi du match des quarts de finale de Coupe de France entre le club de Fréjus Saint-Raphaël et Guingamp ont été contraints de patienter. En effet, Eurosport 2 a demandé et obtenu que l'arbitre ne donne le coup qu'une fois que l'étape du Tour du Pays Basque cyclisme, diffusé par cette même chaîne, soit arrivée. Résultat, la rencontre de football a débuté avec six minutes de retard ce mardi soir.