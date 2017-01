CdF : L'OM sort l'OL, et le héros s'appelle Doria

Dans : Coupe de France, Coupe, OM, OL.

Le choc des Olympiques a tenu toutes ses promesses, et c’est bien l’OM qui a sorti l’OL de la Coupe de France dans la prolongation (2-1). Payet a fait son grand retour, même si le héros du soir s’appelle Doria, auteur du but vainqueur.

Dans la revanche du match qui avait nettement tourné en faveur de l’OL en championnat il y a 10 jours, Marseille et Lyon se sont livrés une belle bataille. L’intensité était bien présente dans un Vélodrome très bien garni, et l’OM attaquait le plus fort. Rolando trouvait la barre sur corner (17e), et c’était ensuite de la tête que Fanni, sur coup-franc, ouvrait logiquement la marque (1-0, 17e). La double occasion juste avant la pause pour Lopez puis Thauvin symbolisait l’incapacité de la formation marseillaise à se mettre à l’abri.

Passée l’heure de jeu, les entrées de Fékir et Memphis aidaient l’OL à prendre le contrôle du match. Et peu après, sur un débordement de Fékir, son centre était repris victorieusement par Tolisso au second poteau (1-1, 64e). La suite du match était particulièrement équilibré, même si le plus sollicité des deux gardiens était Lopes, qui sortait de manière incroyable une balle d’Anguissa qui allait dans sa lucarne (85e).

La prolongation était décousue, avec notamment quelques joueurs véritablement épuisés. Payet, totalement à court de forme, faisait néanmoins son entrée dans un Vélodrome aux anges. Mais c’était le moment choisi par Doria, qui avait remplacé un Evra blessé à la cuisse, pour se distinguer. Le Brésilien, qui jouait quasiment ailier, était à la reprise d’un centre au cœur de la défense pour marquer d’un tir sous la barre (2-1, 109e). Un scénario à l’issue surprenante avec ce but de la qualification inscrit par Doria, mais qui permet à l’OM de continuer à croire en un beau parcours en Coupe. Pour Lyon, c’est déjà fini en ce qui concerne les Coupes nationales, et si cela allège le calendrier, c’est toujours particulièrement inquiétant d’enchainer deux défaites consécutives.