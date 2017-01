CDF : L'OL éclate Montpellier et ira défier l'OM en 16e !

Dans : Coupe de France, Coupe, OL, MHSC.

En venant tranquillement à bout du Montpellier Hérault dans un Parc OL bien vide (5-0), l'Olympique Lyonnais s'est qualifié avec la manière pour les seizièmes de finale de la Coupe de France.

Après une belle fin d'année 2016, le club lyonnais souhaitait débuter la nouvelle année sur les chapeaux de roues ne serait-ce que pour oublier la triste élimination contre Guingamp en Coupe de la Ligue... Et la troupe de Bruno Génésio n'allait pas se faire prier face à de faibles Montpelliérains puisque l'OL pliait le match en première période. Lacazette ouvrait rapidement le score d'une reprise du gauche suite à un coup franc de Valbuena (1-0 à la 4e). Diakhaby doublait ensuite la mise d'une tête puissante sur un centre de Fekir (2-0 à la 9e)... avant que ce dernier ne marque d'un joli piqué après une remise de Lacazette (3-0 à la 42e).

En deuxième période, le MHSC ne régissait pas du tout et Lyon allait même prendre définitivement le large grâce à un doublé de Cornet, qui trompait le pauvre Pionnier après deux caviars de Fekir (71e, 75e). La fin du match était plus tranquille et l'OL s'imposait donc facilement contre le MHSC (5-0) pour se qualifier en 16e de finale de la Coupe de France. Lyon ira donc affronter l'OM au Vélodrome dans une compétition qui peut vite devenir un objectif...