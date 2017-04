CdF : Guingamp évite le piège sudiste

Dans : Coupe de France, Coupe, EAG.

L'En-Avant Guingamp a souffert mais les Bretons se sont qualifiés ce mardi soir pour les demi-finales de la Coupe de France en venant à bout (0-1) de Fréjus-Saint-Raphaël. L'EAG est le premier club à rejoindre le dernier carré.

Guingamp se déplaçait à Cannes ce mardi pour affronter Fréjus-Saint-Raphaël, formation qui évolue en CFA et semblait donc largement à la portée de l'EAG, du moins sur le papier. Mais l'équipe de Kombouaré a longtemps peiné avant de trouver la faille. Et c'est même Fréjus-Saint-Raphaël qui s'offrait une première énorme occasion dès la 3e minute, Tlili tirant au-dessus du but guingampais alors que le plus dur semblait fait. L'équipe bretonne avait également une grosse occasion juste avant la pause, mais cette fois c'est Deneuve, le portier du club de CFA, qui réussissait une énorme parade à bout portant (42e).

La pause faisait du bien à Guingamp puisque dès la reprise, sur un service de Bodmer, Mendy débordait la défense et ouvrait le score (0-1, 50e). Fréjus-Saint-Raphaël ne s'effondrait pas, et réagissait vite, mais cela ne suffisait pas et finalement l'EAG décrochait un nouveau ticket pour les demi-finales.