Bordeaux renverse Lorient et file vers les quarts

Dans : Coupe de France, Coupe, Bordeaux, Lorient.

Dans un match alerte malgré une petite chambrée, Bordeaux a fini par s’imposer devant Lorient (2-1) pour valider son billet pour les quarts de finale de la Coupe de France.

Si le FC Lorient a bien évidemment d’autres préoccupations que la Coupe de France, la troupe de Bernard Casoni a clairement montré, une fois de plus, qu’elle avait les moyens d’embêter du monde au plus haut niveau. Car c’est presque logiquement que les Merlus menaient à la pause grâce à un but de Jeannot, qui profitait d’une sortie pas très inspirée de Carrasso (0-1, 47e). Mais après le repos, l’homme en forme des Girondins inversait la tendance grâce à deux buts en 10 minutes. Gaëtan Laborde, dans tous les bons coups, inscrivait un doublé (61e et 72e) pour emmener son équipe vers les quarts de finale.