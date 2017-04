ASM : Jardim zappe Paris, « c'est normal » pour les instances de la CDF !

Dans : Coupe de France, Monaco, PSG, Coupe.

Alors que Monaco va affronter le PSG avec un onze très remanié mercredi soir au Parc des Princes, les voix s'élèvent pour défendre Leonardo Jardim.

En plus des absences forcées de Djibril Sidibé et Benjamin Mendy toujours blessés, le coach portugais de l’ASM va préserver plusieurs de ses cadres en vue des échéances importantes qui attend le club princier dans les prochains jours. Effectivement, Radamel Falcao et Kamil Glik ne devraient même pas se rendre dans la capitale, au même titre que le gardien croate Danijel Subasic. Il faut dire que les matchs s’enchaînent pour le club de la Principauté et l’occasion de réellement faire tourner est rare pour Leonardo Jardim. Ainsi, de très jeunes éléments comme Irvin Cardona, Abdou Diallo ou Kevin N'Doram ont déjà été prévenus qu’ils allaient débuter à Paris.

L’attrait du match sera forcément moindre, alors que cette demi-finale avait tout d’une rencontre très excitante, à une marche seulement de la finale. Mais Jardim peut-il réellement faire autrement ? Interrogé à ce sujet par Le Parisien, Bernard Caïazzo est affirmatif. « C'est tout à fait normal, tout le monde ferait la même chose à leur place. On peut déjà se demander comment ils font physiquement. Avoir un club français en demi-finale de Ligue des champions, c'est formidable. Il faut aider Monaco le plus possible à tous les niveaux. C'est dans l'intérêt général du football français » a assuré le membre de la commission de la Coupe de France.

Président de la compétition, Jean-Pierre Papin est moins catégorique. Il est même déçu, mais comprend tout-à-fait le choix de l’ancien technicien du Sporting Portugal. « J’aimerais que la meilleure équipe soit alignée, mais je comprends Jardim, qui a de très bonnes raisons. Sa décision enlève de l'attrait au match, mais les joueurs ne sont pas des machines. On arrive à des stades de la compétition très élevés et Monaco n'a pas l'effectif pour tout jouer. A un moment, il faut choisir » a-t-il regretté. Pour rappel, le coach monégasque de 42 ans a intégré à l’entraînement toute l’équipe de CFA lundi afin de piocher très largement chez les jeunes pour composer son groupe qui se rendra à Paris, preuve qu’il sera presque difficile de reconnaître l’ASM au Parc mercredi soir.