Séville : Nasri détruit le mythe du joueur anglais

De retour en Angleterre mardi, à l’occasion du huitième de finale retour de la Ligue des Champions contre Leicester City, Samir Nasri n’a rien fait pour éviter la défaite (2-0) et l’élimination du FC Séville.

Au contraire, le milieu offensif a même précipité la chute du club andalou en récoltant un deuxième carton jaune synonyme d’expulsion à la 74e minute. En cause, une altercation avec Jamie Vardy qui n’a pas eu besoin d’un vrai coup de tête du Français pour se jeter au sol… Quoi qu’il en soit, Nasri est tombé dans le piège de l’attaquant des Foxes. En effet, le joueur prêté par Manchester City ne s’attendait pas à rencontrer un joueur anglais aussi fragile.

« Je pensais que les joueurs anglais étaient plus costauds que ça, s’est étonné le meneur de jeu. C’est lui qui est venu mettre sa tête contre mon visage. J’ai été surpris et j’aurais dû y penser, mais je ne suis qu’un homme. C’était juste une réaction. Il y a eu faute, il m’a poussé et m’a dit : "qu’est-ce que tu fais ?" Après il est venu se coller à mon visage. C’est ce qu’il s’est passé. J’aurais aimé lui parler mais il y avait trop de caméras. » Calmé par ses coéquipiers suite à son expulsion, Nasri n’est pas près de redorer son image outre-Manche.