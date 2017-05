Real : Les chiffres fou de Cristiano Ronaldo, Zidane y contribue

Dans : Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

Déjà auteur de cinq buts face au Bayern Munich au tour précédent, l’attaquant du Real Madrid Cristiano Ronaldo a récidivé avec un triplé contre l’Atlético Madrid (3-0) mardi, en demi-finale aller de la Ligue des Champions.

Une performance qui permet au Portugais d’atteindre la barre des 400 buts avec les Merengue ! Et pour faire mentir certains détracteurs, les statistiques prouvent que CR7 n’a pas seulement marqué contre les petits clubs espagnols. L’ancien joueur de Manchester United a inscrit 103 réalisations en C1, soit plus que l’Atlético dans la compétition (100) !

A noter que Cristiano Ronaldo, qui compte désormais 52 unités en phase éliminatoire de la LdC, devient le premier jouer à marquer au moins 8 buts à partir des quarts. C’est dire à quel point le quadruple Ballon d’Or est décisif dans les moments importants. Mais si l’attaquant de 32 ans continue d’affoler les compteurs, c’est aussi grâce à la gestion de son entraîneur Zinédine Zidane qui n'hésite pas à le ménager.

Le repos décisif pour Ronaldo

« Le but, il a ça en lui, alors que d’autres l’ont moins. C’est pour ça qu’il est unique, a commenté le Français. Après, je ne sais pas si c’est lié seulement (au repos). C’est important pour lui de se reposer de temps en temps face à l’accumulation des matchs et il le sait, il est intelligent. » Pourtant, on imagine que le buteur madrilène préférerait disputer tous les matchs pour encore augmenter ses folles statistiques.