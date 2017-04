Real : Cristiano Ronaldo est fort, mais l'Atlético a un plan

Dans : Coupe d'Europe, Ligue des Champions, Liga.

Vendredi, le tirage au sort des demi-finales de la Ligue des Champions a vu l’Atlético Madrid hériter, de nouveau, du Real, sa bête noire dans la compétition depuis trois saisons.

Après avoir perdu deux finales de Ligue des Champions sur les trois dernières éditions face au Real Madrid, l’Atlético va devoir trouver la solution pour passer l’obstacle Merengue cette saison. Une qualification ne sera néanmoins possible que si Cristiano Ronaldo, auteur de cinq buts en quart de finale face au Bayern Munich, est neutralisé. Pour cela, José Maria Gimenez, solide défenseur des Colchoneros, ne se fait pas de soucis.

« Cristiano Ronaldo est un joueur différent, c'est un joueur de classe à part. Quand il faut faire la décision, il fait la décision. Nous savons ce qu'il vaut, nous connaissons son potentiel physique, mais nous savons aussi comment l'arrêter. Nous sommes tranquilles. J'ai vu le tirage au sort à la maison et j'ai eu raison, il y avait beaucoup de paris avec des amis à moi et j'ai gagné. Cela va être un rival très dur, mais nous avons nos armes » a confié le natif de Toledo, qui croit dur comme fer à une qualification en finale de la C1. « Quand nous étions bien contre eux lors des saisons précédentes nous aurions également pu gagner, alors qui sait ce qu'il peut se passer. C'est un derby, il y a des matches comme cela aussi en Uruguay on les appelle des Classico et dans un Classico tout peut se passer. Nous allons donner le maximum, être concentré à 100% ». Il ne fait aucun doute que le Bayern Munich, qui a subi de plein fouet l’efficacité du Real Madrid et de son buteur portugais, observera avec attention la méthode employée par Diego Simeone pour stopper le quadruple Ballon d’Or.