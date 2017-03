Real : Comme Buffon, Zidane prie pour éviter Leicester

Dans : Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

Au vu des huit qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, Leicester City semble être l’équipe la moins redoutable. Pourtant, les Foxes font partie des plus redoutés avant le tirage au sort vendredi (12h).

« Je voudrais éviter Leicester. Contre eux, nous aurions tout à perdre », a expliqué le gardien de la Juventus Turin Gianluigi Buffon, après la qualification tranquille contre le FC Porto. Idem pour le Real Madrid qui s’est facilement débarrassé de Naples, et dont l’entraîneur Zinédine Zidane ne veut surtout pas croiser la route d’un champion d’Angleterre capable de tous les exploits.

« Je ne pense pas qu'il y ait un seul coach qui espère affronter Leicester. Ils continuent de réaliser des choses auxquelles personne ne croyait, a réagi le Français. Beaucoup pensaient qu'ils ne tiendraient pas en tête de la Premier League, et ils l'ont fait. De nombreuses personnes ne les voyaient pas renverser la situation contre Séville, ils l'ont fait. Peu importe l'adversaire, Leicester ne sera pas favori. Sans cette pression, qui sera sur les épaules de leur adversaire, tout peut arriver. »

Zidane et le style de Leicester

« On a vu qu'ils avaient des joueurs talentueux mais ils jouent aussi avec de la passion et du coeur, a ajouté le technicien merengue. Ce n'est jamais facile d'affronter ce genre d'équipes. Dans les huit derniers clubs, vous jouerez forcément des matchs difficiles. C'est le stade de la compétition où tout le monde commence à rêver du titre. » Et où personne n’accepterait de tomber face à l’actuel 15e de Premier League...