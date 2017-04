OL, ASM, l'indice UEFA français monte, monte, monte

Dans : Coupe d'Europe, Monaco, OL.

Deux clubs français en demi-finale de Coupe d’Europe, sans la présence du PSG, voilà qui était totalement inattendu au lancement de la saison.

Mais peu importe qui sont les heureux élus, c’est bon à prendre pour le football français, qui connaît l’une des meilleures saisons de son histoire, et continue d’engranger les points. Car après Monaco, Lyon est allé chercher sa qualification, et la défaite en Turquie n’empêche pas l’OL de prendre les points de bonus liés à une demi-finale de Coupe d’Europe.

Résultat, l’OL a rapporté 20 points à la France cette saison, soit le total du PSG, et ce n’est pas fini. Monaco est le plus gros contributeur avec ses 28 unités. Mais le principal est que la France est troisième à l’indice UEFA cette saison, et pourrait même doubler l’Allemagne, qui n’a plus de représentants en course, en cas de bonne performance de Lyon ou de Monaco. Les clubs français connaissent en tout cas, en terme de points UEFA, leur deuxième meilleure saison du 21e siècle, derrière la saison 2009-10.