Un Monaco, une demi, Dortmund paie l'addition !

En dominant largement (3-1) Dortmund ce mercredi à Louis II, l'AS Monaco s'est logiquement qualifiée pour les demi-finales de la Ligue des champions. Et avec un Mbappé de gala, le club de la Principauté peut viser encore plus haut.

Victorieux en Allemagne, les Monégasques se méfiaient terriblement de leur hôte du soir, mais les craintes n'allaient pas réellement durer longtemps. En effet, après trois minutes, la formation de Jardim ouvrait le score par Mbappé, qui reprenait victorieusement une frappe de Mendy repoussée des poings par le gardien de Dortmund (1-0, 3e). Et histoire d'être encore plus tranquille, c'est Falcao qui enfonçait un peu plus la tête du Borussia sous l'eau en trompant d'une tête plongeante le pauvre Bürki (0-2, 17e).

L'AS Monaco s'était facilitée la tâche, même si juste après la pause, Reus réduisait le score en trompant Subasic d'une frappe pleine lucarne (2-1, 48e). Tout comme à l'aller, Dortmund semblait nettement mieux en seconde période. Mais, la formation française tenait le choc et 22 secondes après avoir remplacé Mbappé, Germain tuait définitivement le semblant de suspense (3-1, 81e). La fête pouvait commencer à Louis II où l'on va désormais attendre avec impatience le tirage au sort des demi-finales, vendredi midi.