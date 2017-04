UEFA : Le Bayern Munich porte plainte contre la police espagnole

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Outre un arbitrage pour le moins hostile, le Bayern Munich et ses supporters sont également repartis de Madrid avec de lourds griefs contre la police espagnole. En effet, les supporters allemands présents dans le parcage de Santiago-Bernabeu ont eu droit, à la mi-temps, à une charge musclée de la Guardia Civil, qui n'était pas sans rappeler le traitement des fans lyonnais lors de leur déplacement en Espagne à l'automne.

Du côté du Bayern Munich, on n'a pas apprécié ce comportement et le club a officiellement déposé une plainte devant l'UEFA afin d'avoir des explications sur cette violence en plein match. « Lors de la mi-temps du match de Champions League du FC Bayern au Real Madrid mardi, il y a eu des attaques féroces de la police espagnole contre les supporters du FC Bayern Munich. Le Bayern estime que l'action de la police espagnole était totalement hors de propos et excessive. Le Bayern a déjà déposé un recours auprès de l'UEFA contre l'action de la police espagnole. De plus, le Bayern demande une explication de cette intervention à la police espagnole », a indiqué le club allemand qui se souviendra de son voyage à Madrid.