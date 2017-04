Real Madrid - Bayern Munich : Les 7 erreurs grossières de l'arbitre

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Depuis mardi soir, Viktor Kassai a les oreilles qui sifflent très fort. Pour ceux qui ne le savent pas, Viktor Kassai est l'arbitre hongrois qui officiait lors du match retour de Ligue des Champions entre le Real Madrid et le Bayern Munich. Avec une expulsion à tort de Vidal, et deux buts accordés à Cristiano Ronaldo alors que ce dernier était hors-jeu, la colère était grande dans le clan bavarois, la police étant même intervenue dans les couloirs de Bernabeu pour calmer certains joueurs. Si une partie de la presse allemande tire à boulets rouge sur Viktor Kassai, le magazine Kicker se fait plus pragmatique et recense les grosses erreurs de l'arbitre. Et elles ne sont pas toutes en faveur du Real Madrid.

1. 48e minute : Arturo Vidal commet une faute grossière sur Casemiro et il pouvait prendre un deuxième jaune, et donc être expulsé dès cet instant. L’arbitre ne bronche pas et accorde seulement un coup-franc à Madrid.

2. 66e minute : Sur un service de Boateng, Lewandowski va pour se présenter en duel avec le gardien du Real Madrid, l’arbitre siffle un hors-jeu…inexistant.

3. 78e : Le Bayern Munich marque un deuxième but grâce à Ramos qui trompe son gardien. Mais juste avant, deux joueurs bavarois sont dans une position de hors-jeu qui n’est pas signalée.

4. 81e : Casemiro, déjà averti, fait une grosse faute qui devait pousser l’arbitre à lui mettre un deuxième avertissement et donc l’expulser. Cela ne sera pas le cas.

5. 84e : Vidal est expulsé suite à un deuxième carton jaune pour une faute inexistante sur Marco Asensio

6. 105e : Cristiano Ronaldo marque le but de l’égalisation du Real Madrid alors qu’il est indiscutablement hors-jeu.

7. 110e : Encore une fois CR7 marque, mais le but du 3-2 est également entaché d’une position de hors-jeu de l’attaquant portugais.

Si le Bayern Munich peut légitimement se plaindre des erreurs grossières de l’arbitre, on peut aussi noter que le Real Madrid peut regretter que Vidal n’ait pas été expulsé plus tôt et que le but du 1-2 soit accordé. Quoi qu'il en soit, c'est le genre de match qui plaide en faveur de l'assistance vidéo aux arbitres afin d'éviter les discussions incessantes sur les coups de pouce à certains clubs. Souvent les mêmes...