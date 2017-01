PSG : Prison avec sursis pour les supporters racistes de Chelsea

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe, PSG.

C'est ce mardi que le Tribunal de Grande Instance de Paris jugeait l'affaire qui concernait quatre supporters de Chelsea lesquels avaient proféré des chants racistes à destination de Souleymane Sylla dans le métro parisien, le jour du match de Ligue des champions entre le PSG et les Blues en février 2015. Et la justice a décidé de condamner les quatre Ultras, dont deux avaient fait le déplacement jusqu'au tribunal, à des peines de prison avec sursis ainsi qu'un total de 10.000 euros de dommages et intérêts pour la victime. SOS Racisme et la LICRA touchant 1 euro symbolique.

Plus précisément, les deux supporters qui étaient ce mardi à Paris, et dont le casier était le moins lourd, ont pris six et huit mois avec sursis, tandis que les deux supporters de Chelsea absents ont, eux, été condamnés à un an avec sursis et une interdiction de séjour en Ile-de-France de deux ans.