Nice en rêvait et le Gym l'a fait !

L'OGC Nice a arraché le nul (2-2) ce mercredi soir à Amsterdam et s'est qualifié pour le tour qualificatif de la Ligue des champions après un match très intense.

En déplacement à Amsterdam avec l'obligation de réaliser un exploit pour rejoindre le tour qualificatif pour la Ligue des champions, l'OGC Nice entamait la rencontre pied au plancher, et allait vite profiter de cette entame réussie. On jouait en effet depuis à peine trois minutes que Souquet, opportuniste, trompait Onana de près (0-1, 3e). Le Gym ne pouvait pas rêver mieux, puisque l'Ajax avait directement le couteau sous la gorge. Mais peu à peu, les joueurs néerlandais parvenaient à reprendre leurs esprits, et commençaient à inquiéter Cardinale. Et c'est tout de même logiquement que Van de Beek égalisait d'un tir croisé (1-1, 26e). Tout était à refaire pour Nice.

Mais après la pause, l'Ajax s'installait à plein temps dans le camp niçois et obligeait le gardien azuréen à se mettre valeur. Cardinale tenait la baraque, mais sur un superbe mouvement collectif, Sanchez trouvait la faille et donnait un avantage, pas illogique, à Amsterdam (2-1, 56e). Nice n'avait plus le choix, il lui fallait désormais égaliser pour se qualifier. Et le Gym y parvenait grâce à une géniale talonnade de Seri que Marcel, entré en seconde période, reprenait au premier poteau (2-2, 79e). Les dernières minutes étaient irrespirables, mais Nice tenait bon son ticket pour la suite de l'aventure en Ligue des champions.