Monaco fait un grand pas vers les demi-finales grâce à Mbappé !

En s'imposant 3 à 2 ce mercredi soir à Dortmund, avec un doublé de Kylian Mbappé, l'AS Monaco a pris une très grosse option dans la course aux demi-finales de la Ligue des champions. Il faudra valider ce ticket dans une semaine à Louis II.

Dans un climat forcément spécial au lendemain de l'attaque qui a visé le Borussia, l'AS Monaco entrait le plus vite dans le match, prenant de vitesse une formation de Dortmund clairement à la peine. Et dès la 16e minute, le club de la Principauté bénéficiait logiquement d'un penalty suite à une faute sur Mbappé. Mais, contre toute attente, Fabinho, monsieur 100% de l'ASM dans cet exercice, ratait le cadre (17e). Le pressing monégasque continuait, et c'est Mbappé, en position de hors-jeu, qui ouvrait le score suite à un centre de Lemar (0-1, 19e). Dortmund reprenait ses esprits peu à peu, mais sur un service de Raggi, Bender, mis sous pression par Falcao, trompait son propre gardien et donnait un net avantage à Monaco (0-2, 35e).

La pause faisait du bien à Dortmund, Tuchel lançant dès la reprise Sahin et Pulisic afin de booster sa formation. C'est une toute autre rencontre qui débutait alors, le Borussia débordant une équipe de Monaco soudainement à la peine. Et sur un geste génial d'Aubamyenag, Dembélé réduisait logiquement le score (1-2, 57e). La formation de Jardim résistait tant bien que mal aux assauts de Dortmund, laissant passer l'orage. Et cela était payant. Après un premier duel perdu par Falcao (75e), Mbappé allait faire parler toute sa classe en récupérant un ballon à proximité du milieu de terrain avant de foudroyer le portier du Borussia (1-3, 79e). Mais comme souvent cette saison avec Monaco, le spectacle ne s'arrêtait pas là. Et Kagawa redonnait un peu d'espoir aux siens en réduisant le score (2-3, 85e). Cependant, Monaco tenait sa précieuse victoire, l'ASM étant à 90 minutes d'une place dans le dernier carré de la Ligue des champions.