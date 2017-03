Monaco comme un ouragan !

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe, Monaco.

Dans un match palpitant jusqu'à la dernière seconde, l'AS Monaco a arraché sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions en battant Manchester City (3-1).

Le match aller entre Manchester City et Monaco à l'Etihad avait été fou, mais à Louis II le spectacle débutait aussi très fort. Dès le coup d'envoi, les Monégasques prenaient à la gorge des Citizens totalement dépassés et cela allait rapidement payer. En effet, après une première parade énorme de Caballero face à Mbappé (7e), le portier de City ne pouvait rien faire sur une reprise de ce même Mbappé suite à un centre de Silva (1-0, 8e). Le jeune prodige français marquait là son onzième but...lors des onze derniers matchs.

Monaco était bien lancé, et le calvaire de la formation de Pep Guardiola ne faisait que commencer. Incapable de résister à l'ouragan monégasque, la défense anglaise faisait peine à voir. Et c'est logiquement que Fabinho doublait la mise, suite à un beau travail de Mendy et Lemar sur la gauche (2-0, 29e). A cet instant du match, l'AS Monaco était qualifiée. Cela ne calmait pas le leader de Ligue 1 qui poussait encore et toujours, Manchester City étant fantomatique sur la pelouse de Louis II avec strictement aucun tir en 45 minutes.

Après la pause, c'est un autre match qui débutait et cette fois les Anglais étaient là. Il fallait une belle intervention de Raggi pour éviter qu'Agüero trouve le chemin des filets (57e), le même Agüero se ratant totalement sur un centre parfait de Sané (61e) ou perdant son duel seul face à Subasic (64e). Monaco pliait de plus en plus et perdait Raggi qui sortait sur blessure (69e). A peine le temps de se réorganiser, et sur un tir repoussé de Sterling, Sané réduisait le score (2-1, 71e), ce qui changeait tout puisque Monaco n'était alors plus qualifié. Mais cela ne durait pas longtemps, puisque sur un coup-franc tiré par Lemar, Bakayoko fusillait Caballero (3-1, 76e) et redonnait la main à l'ASM.

Manchester City essayait de reprendre son pressing, mais cette fois Monaco avait du répondant et ne craquait pas malgré une dernière frayeur sur un coup-franc qui rappelait un bien mauvais souvenir...Cette fois, le temps additionnel n'était pas mortel pour un club français. L'ASM avait bien mérité son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des champions.