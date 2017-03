Le craquage total de Luis Enrique sur le 6e but

Dans un match au scénario totalement fou, le FC Barcelone a fini par s’imposer 6-1 face au PSG grâce à un but à la 94e minute signé Sergi Roberto. L’un des plus grands exploits de l’histoire de la Coupe d’Europe, malheureusement pour Paris. Et Luis Enrique, qui avait annoncé son départ en fin de saison entre les deux matchs, est passé par toutes les émotions jusqu’à cette ultime réalisation qui a fait perdre la raison à tout un club.