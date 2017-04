Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Zinedine Zidane (après la victoire du Real Madrid à Munich) : « Sur l'ensemble du match, c'est assez mérité même si on a joué à onze contre dix en seconde période. On aurait préféré marquer un but de plus. Il y avait la place pour cela, mais en face il y avait un mur dans les buts. On a gagné le premier match, il reste le deuxième. Les grands matches, ce ne sont que des petits détails. Il n'y avait pas pénalty, mais on s'en sort quand même bien avec 1-0 à la mi-temps, car ils ont fait grosse première période. On ne s'est pas découragé, on a continué à bien jouer. Ils n'aiment pas ne pas avoir le ballon, donc nous l'avons gardé. A dix, c'était plus facile pour nous. On est content du résultat, mais on aurait aimé marquer plus.»