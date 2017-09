Ldc : Programme de la 1ere journée

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe, PSG, Monaco.

Mardi 12 septembre

Groupe A :

20h45 : Benfica – CSKA Moscou

Man. United – Bale



Groupe B :

20h45 : Bayern Munich – Anderlecht

Celtic – Paris SG



Groupe C :

20h45 : Chelsea – Qarabag FK

AS Roma – Atlético Madrid



Groupe D :

20h45 : FC Barcelone – Juventus

Olympiakos – Sporting CP



Mercredi 13 septembre

Groupe E :

20h45 : Livepool – FC Séville

Maribor – Spartak Moscou



Groupe F :

20h45 : Feyernoord – Man . City

Shakhtar Donetsk – SSC Naples



Groupe G :

20h45 : FC Porto – Besiktas

RedBull Leipzig – AS Monaco



Groupe H :

20h45 : Real Madrid – APOEL Nicosie

Tottenham – Borussia Dortmund