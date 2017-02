LdC : Pierre Ménès balance l'escroc qui plombe Arsenal

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe, Premier League.

Statistiquement, Arsenal a 0 % de se qualifier après avoir perdu le match aller 5-1, ce mercredi face au Bayern Munich.

Le miracle est toujours possible dans le football, mais chez les Gunners, on parle plus de l’éventuelle fin de parcours d’Arsène Wenger alors que son équipe ne sait plus gagner face aux grands d’Europe. Néanmoins, le problème est aussi sur le terrain, et notamment en ce qui concerne le joueur le plus cher jamais recruté par le club londonien : Mesut Özil.

L’international allemand ne parvient pas à sortir de grosses performances lorsque le niveau s’élève, lui qui était venu pour cela en provenance du Real Madrid. Adorateur déclaré d’Arsenal, Pierre Ménès se désespère de voir les Gunners répondre présent en Ligue des Champions, et interrogé par un internaute, le consultant de Canal+ s’est montré lapidaire envers le meneur de jeu d’Arsenal. « Inexistant ? Comme souvent, c’est un escroc », a balancé Pierre Ménès, pour qui il est définitivement l’heure de laisser filer l’international allemand de 28 ans, qui n’a toujours pas prolongé son contrat, qui arrive à échéance en juin 2018.