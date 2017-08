LdC : Nice n'avait tout simplement pas le niveau

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe, OGCN.

Battu à lors du match aller à Naples, l'OGC Nice s'est incliné une nouvelle fois ce mardi devant ses chauds supporters (0-2). Même si Balotelli va être pointé du doigt pour son comportement, le Gym n'était pas au niveau du club italien et n'ira donc pas plus loin en Ligue des champions.

Le challenge était excitant ce mardi soir pour Nice, qui devait remonter un handicap de deux buts pour espérer continuer sa route vers la lucrative phase de poules de la Ligue des champions. Et cela s'annonçait d'autant plus passionnant que la formation azuréenne pouvait compter sur Balotelli et Sneijder, absents à l'aller à Naples. Mais on a très vite compris que la formation italienne était un ton au-dessus, et n'aurait pas besoin de forcer son talent, notamment lors d'une première période durant laquelle l'OGC Nice n'aura tiré que 2 fois au but contre 12 tentatives pour Naples.

Mais le vrai tournant de ce match avait lieu dès la reprise. A la grande colère de Favre, Balotelli ressortait aussitôt du terrain afin de se faire poser un bandage au poignet, l'Italien ayant visiblement oublié de le faire à la pause. Nonchalant, l'attaquant se prenait la tête avec le quatrième arbitre plutôt que d'accélérer le rythme pour rentrer sur le terrain. Et réduit à 10, Nice encaissait un but d'école sur un centre signé Hamsik que Callejon, seul face au but, reprenait victorieusement (0-1, 48e). La messe était dite, même si le Gym tentait tout de même d'égaliser afin de faire bonne figure. Mais au contraire c'est Naples qui corsait l'addition, Insigne doublant la mise dans les ultimes minutes (0-2,89e).