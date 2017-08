LdC : Monaco et le PSG connaissent les 4 groupes pour le tirage

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe, PSG, Monaco.

C'est ce jeudi à partir de 18h à Monaco qu'aura lieu le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions. Et avant les ultimes matches des barrages, l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain savent déjà où ils seront placés dans les chapeaux et quels sont les adversaires déjà envisageables.

Chapeau 1

Real Madrid, Donetsk, Benfica, Chelsea, Monaco, Juventus, Bayern Munich, Spartak Moscou

Chapeau 2

FC Barcelone, Atlético Madrid, PSG, Dortmund, FC Séville, Manchester City, FC Porto, Manchester United

Chapeau 3

Naples, Anderlecht, FC Bâle, Besiktas, AS Rome, Olympiakos, Tottenham, Liverpool (si les Reds se qualifient sinon ce sera le Celtic)

Chapeau 4

Celtic (sauf si Liverpool est éliminé), Hoffenheim (en cas de qualification), Young Boys Berne ou CSKA Moscou, Sporting ou Steaua Bucarest, APOEL Nicosie ou Slavia Prague, Feyenoord, FC Copenhague ou Qarabag, Leipzig, NK Maribor