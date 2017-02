LdC : Le Bayern humilie Arsenal, Madrid en position de force

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

En match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions, le Bayern Munich a balayé sans pitié Arsenal (5-1), tandis que de son côté le Real Madrid a dominé Naples (3-1).

Face à son habituel souffre-douleur anglais, le Bayern Munich a légèrement tremblé avant de finalement faire exploser des Gunners qui confirment leur incapacité à hausser le ton. Pourtant, Sanchez avait riposté à l'ouverture du score de Robben, et on pensait que cette fois la formation de Wenger allait poser des problèmes aux Bavarois. Mais après la sortie sur blessure de Koscielny en début de seconde période, Arsenal volait en éclats en encaissant trois buts en dix minutes (4-1, 63e). Et en toute fin de match, Müller corsait encore l'addition (5-1, 88e) rendant la mission des Londoniens presque impossible dans trois semaines à l'Emirates.

De son côté, le Real Madrid a bien mal commencé contre Naples. Profitant d'un placement hasardeux de Keylor Navas, Insigne, d'une frappe longue distance, ouvrait rapidement le score (0-1, 8e). Mais les Merengue se remettaient rapidement dans le bon sens et Benzema ramenait les siens à hauteur (1-1, 19e). En seconde période, Kroos (2-1, 49e) et Casemiro (3-1, 54e) donnaient un bel avantage à la formation de Zidane dans la perspective de la qualification pour les quarts de finale.