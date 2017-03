Dans : Ligue des Champions, Bundesliga, Premier League.

Victorieux 10-2 d’Arsenal sur l’ensemble des deux matchs, le Bayern Munich en a rajouté une couche sur les réseaux sociaux. Le compte du club bavarois a ainsi chambré son homologue londonien en faisant référence à une question rituelle de la langue anglaise le fameux « What time is it » (« quelle heure est-il ? »). Réponse : Ten to, soit 10-2 phonétiquement en anglais.