LdC : La Juventus a déjà fait le boulot, Leicester garde l'espoir

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

En s'imposant à Porto (0-2), la Juventus est presque en quart de finale de la Ligue des champions. Tout est encore possible pour Leicester, battu à Séville (2-1).

Considérée comme l'un des favoris à la victoire finale en C1 cette saison, la Juventus s'est facilitée le travail ce mercredi soir sans réellement avoir fait une énorme impression. En effet, face à une formation de Porto rapidement réduite à dix suite à l'expulsion d'Alex Telles (27e), et totalement muette, les Turinois ont tué presque totalement le suspense en marquant deux buts en deux minutes par Pjaca (72e) et Alves (74e). Avec ce succès au Portugal, la Juventus a déjà un pied et demi en quart de finale, il lui suffira de finir le boulot à domicile dans trois semaines.

Pour Séville, les choses semblaient bien parties, puisque malgré un penalty manqué de Correa (14e), les Espagnols faisaient nettement la différence contre une formation de Leicester à la dérive en Premier League. Mais, alors qu'elle menait tranquillement 2-0, la formation andalouse encaissait un but signé Vardy (2-1,73e). Et ce but vaut évidemment très cher pour le champion d'Angleterre, qui peut encore rêver des quarts de finale.