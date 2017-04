LdC : L'Atlético Madrid est toujours au rendez-vous !

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe, Liga.

Souvent considéré comme un second couteau en Coupe d’Europe, l’Atlético Madrid continue pourtant d’être l’une des équipes les plus régulières au sommet du football européen. Grâce à son match nul 1-1 à Leicester, le club madrilène a préservé son avance acquise à l’aller (1-0), et retrouve le dernier carré de la Ligue des Champions pour la troisième fois en quatre ans ! Une régularité qui ne peut que forcer l’admiration de la formation de Diego Simeone, qui tire comme d’habitude le meilleur de son effectif.