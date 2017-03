LdC féminine : Le PSG et l'OL connaissent leurs adversaires en demies

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe, PSG, OL.

Si la première demi-finale de la Ligue des Champions féminine, entre Barcelone et le Paris Saint-Germain, était déjà connue depuis mercredi, la deuxième affiche se dessinait ce jeudi soir. Et grâce à leur victoire contre le Fortuna Hjorring (2-0 sur les deux matchs), les femmes de Manchester City rejoignent l'Olympique Lyonnais dans le dernier carré européen. Rendez-vous les 22 et 29 avril prochains...