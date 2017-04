LdC : Ecoeuré, Dortmund accuse l'UEFA

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe, Monaco.

Thomas Tuchel (entraîneur du Borussia Dortmund après la défaite contre Monaco au lendemain de l’attaque à l’explosif du bus de club allemand) : « Nous n'avons pas été consultés pour la date. On nous a informé par texto que l'UEFA prenait cette décision. Une décision prise en Suisse qui nous concerne directement. Nous n'allons pas l'oublier, c'est une très mauvaise sensation. Quelques minutes après cet attentat, la seule question qui s'est posée a été : êtes-vous prêts à jouer ? Comme si on n'avait jeté qu'une bière sur notre car. A ce moment-là, nous ne savions pas les raisons de cet attentat. Il y a un sentiment d'impuissance. La date nous a été imposée. Ce que nous pensons n'a intéressé personne. Nous aurions souhaité plus de temps, quelques jours de plus. Dans quelques jours, nous n'aurons pas digéré complètement mais le temps nous aide à trouver une solution. Il est important d'avoir une chance de réaliser son rêve et notre équipe n'était pas au top au niveau de la concentration pour faire la différence à ce niveau. L'UEFA est pressée à continuer à jouer. Bien sûr qu'il faut que ça continue, mais nous voulons quand même être compétitifs. Nous ne voulons pas utiliser la situation comme une excuse. En tant qu'entraîneur, vous êtes là auprès du car, Marc Batra est hospitalisé et on vous communique ces choses...»