LdC : Dortmund avoue s'être raté en beauté

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Thomas Tuchel (entraîneur du Borussia Dortmund après l’élimination face à Monaco) : « On a pris d'entrée des buts très malheureux, et en début de match nous avons manqué de mordant, d'audace, nous n'avons pas été compacts, pas assez rigoureux en défense, avec trop de mauvaises passes, trop de fautes de positionnement. Ce sont des erreurs que l'on n'a pas le droit de faire à ce niveau. Devant, nous méritons des compliments, mais derrière nous n'avons pas eu la force de tenir. A la mi-temps, nous nous sommes dit que si on égalisait, tout était possible. Nous avons marqué un but mais nous n'avons pas réussi à enchaîner. Au final, notre performance n'était pas suffisante pour passer.»