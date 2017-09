LdC : Cristiano Ronaldo, des chiffres totalement fous !

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Auteur d'un doublé lors de la victoire du Real Madrid ce mercredi soir en Ligue des champions, Cristiano Ronaldo a démontré que sa suspension en Liga ne le pénalisait visiblement pas. Et ces deux nouveaux buts permettent à CR7 d'afficher des statistiques toujours plus hallucinantes.

En Ligue des champions, Cristiano Ronaldo a marqué 92 buts en 89 matches avec le Real Madrid, 107 au total en ajoutant Manchester United, et réalisé 31 passes décisives, inscrivant au moins un but à l'occasion de la première journée de C1 lors des six dernières saisons. L'attaquant portugais a également marqué 12 buts sur ses 16 derniers tirs cadré avec le Real Madrid.