LdC : 16 minutes de furie, mais le Real Madrid ira en finale !

Le Real Madrid tentera de défendre sa Ligue de champions le samedi 3 juin prochain à Cardiff face à la Juventus, malgré sa défaite (1-2) ce mercredi soir contre l'Atlético dans un derby qui aura tenu toutes ses promesses.

Largement dominé à l'aller (3-0), l'Atlético n'avait pas abdiqué et le Real Madrid allait vite le comprendre. En effet, les Colchoneros prenaient leurs rivaux à la gorge et se ruaient à l'attaque sans attendre. Et après douze minutes de jeu, Saul Niguez mettait le feu à Vicente Calderon, qui vivait là sa dernière soirée européenne, en trompant Keylor Navas (1-0, 12e). La furia de l'Atlético continuait et cela tournait à la sale soirée pour la formation de Zidane, puisque l'arbitre accordait un penalty suite à une faute de Varane. Malgré une glissade malencontreuse, Griezmann doublait la mise (2-0, 16e). Le Real Madrid était clairement au bord du KO, et son avantage de l'aller ne tenait alors plus qu'à un fil.

Mais, les Merengue réussissaient peu à peu à contenir l'Atlético et venaient s'installer dans le camp de leurs rivaux. Et cela allait finir par se concrétiser, grâce à une formidable inspiration de Benzema sur l'aile gauche, Isco trompant Oblak (2-1, 42e), tuant également le suspense. Il fallait en effet trois buts sans en encaisser à l'Atlético pour espérer se qualifier.

Durant la seconde période, les deux formations se rendaient coup sur coup et rataient quelques belles opportunités. Et c'est sous un orage monstrueux, que le Real Madrid parvenait à conserver ce score, obtenant là un nouveau ticket pour une finale de la Ligue des champions, la 15e de son histoire. Le Juventus-Real qui se profile le 3 juin prochain s'annonce déjà succulent.