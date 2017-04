La Vieille Dame, on ne lui fait pas le coup de la remontada !

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Battu 3-0 à au Juventus Stadium, le FC Barcelone espérait bien faire le coup de la remontada ce mercredi soir au club italien. Mais la Juventus a tenu le choc et sorti le Barça sans trembler (0-0).

Les supporters barcelonais croyaient à une deuxième soirée magique, le souvenir du 6-1 infligé au PSG étant dans toutes les mémoires. Mais en face, la formation d'Allegri n'avait pas l'intention de faire des cadeaux au FC Barcelone, et comme en plus l'arbitre était impeccable, Lionel Messi et ses coéquipiers ont semblé pendant 90 minutes dans l'incapacité totale de tromper Buffon.

En panne totale d'inspiration, avec un record de tirs non cadrés (1 sur 19), les Catalans n'ont jamais été en mesure de marquer le but qui aurait probablement enflammé la rencontre. Et c'est par la petite porte que le FC Barcelone quitte finalement cette Ligue des champions, la Juventus prenant une douce revanche deux ans après avoir perdu en finale de cette même compétition face au Barça.