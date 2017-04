Dortmund-Monaco reporté à mercredi 18h45, le bus allemand visé par 3 bombes

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe, Monaco.

Il n'y avait pas réellement d'autre solution, l'UEFA a finalement annoncé mardi peu après 20h30 que le quart de finale aller de Ligue des champions entre le Borussia Dortmund et l'AS Monaco était reporté à ce mercredi à 18h45. A l'heure où le coup d'envoi devait être donné ce mardi, la formation allemande n'était pas arrivée au Signal Iduna Park, et pour cause, le bus du Borussia Dortmund a été visé par trois bombes à proximité de l'hôtel où la formation allemand était regroupée.

Marc Bartra, l'international espagnol, a été blessé très légèrement au bras par ce qui ressemble bien à un attentat, le site officiel du club ayant officialisé l'utilisation d'une bombe. L'équipe a été mise en sécurité a indiqué le Borussia Dortmund, qui a également précisé qu'il n'y avait aucun risque dans et autour du stade où sont regroupés les supporters allemands et monégasques.