Dortmund : Le témoignage glaçant du gardien de but du Borussia

Un peu plus de trois heures après la triple explosion qui a visé le bus du Borussia Dortmund, le gardien de but du club international suisse du club allemand a livré un premier témoignage sur les événement intervenus ce mardi soir. Un récit qui démontre que les joueurs ont été sérieusement secoués par cette attaque. « Nous avons quitté l'hôtel à 19h15 par une petite route, et le bus a tourné sur la route principale quand il y a eu un bruit très fort et une énorme explosion. Je me trouvais dans les rangées arrières du bus, à côté de Marc Bartra qui a été touché par des éclats de verre. Après l’explosion, nous sommes tous mis au sol. Nous ne savions pas ce qu'il venait de se produire. La police est rapidement arrivée sur les lieux et a évacué tout le monde. Nous sommes tous choqués et c’était impossible de jouer un match de football après ça », a confié Roman Bürki, visiblement choqué par cette attaque, mais qui devra retrouver de la sérénité pour la rencontre de mercredi contre Monaco.