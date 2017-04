Dortmund : Bartra va mieux et il le prouve en photo

Via les réseaux sociaux, Marc Bartra a envoyé de ses nouvelles, lui qui a été blessé mardi soir lors des trois explosions qui ont visé le bus du Borussia Dortmund. L'international espagnol du club allemand, arrivé l'été dernier en provenance du FC Barcelone, a été opéré d'une fracture du bras et soigné pour quelques coupures consécutives à cette attaque et il a désormais quitté l'hôpital où il avait été rapidement transporté. « Salut, comme vous pouvez le voir, je vais nettement mieux. Merci pour vos messages. Toutes mes forces vont vers mes coéquipiers, les supporters et le Borussia Dortmund pour ce soir », a confié Marc Bartra.

Hello! As you can see I am doing much better. Thanks for all your messages! All my strength to my team mates, fans and to @BVB for tonight!