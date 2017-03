Bayern et Real Madrid, les grands d’Europe ont parlé !

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Avec une large avance au score après le match aller, le Real Madrid comme le Bayern Munich ont validé leur billet pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Les deux géants se sont retrouvés menés au score, mais ont nettement inversé la tendance après le repos.

Dans le match le plus bouillant, Naples a comme prévu commencé très fort avec l’appui de son public, pour rattraper le 3-1 du match aller. Le but de Mertens (24e) rendait l’exploit possible, mais en cinq minutes, deux coups de tête sur corner signé du capitaine Sergio Ramos (52e et 57e) pliaient totalement la rencontre en faveur des Merengue, victorieux finalement 1-3 à San Paolo grâce à Morata dans les arrêts de jeu.

Même scénario à Londres, où Arsenal avait un débours de quatre buts. Cela débutait bien avec la réalisation de Walcott (20e). Mais comme à Naples, tout s’écroulait en quelques secondes avec un pénalty pour le Bayern, transformé par Lewandowski, et un rouge sévère pour Koscielny sur la faute (53e). La suite était une souffrance de plus pour les fans d’Arsenal en Coupe d’Europe, avec l’empilement des buts signés Robben (68e), Douglas Costa (78e), Vidal (80e et 85e) pour un large succès bavarois sur le score de 1-5, et un grotesque 10-2 au total des deux matchs.