LdC : Monaco hérite du Borussia Dortmund !

Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions s'est déroulé ce vendredi. Et pour l'AS Monaco, ce sera le Borussia Dortmund ! Un tirage plutôt clément au vu des équipes encore en lice, et des grosses affiches auxquelles on aura droit. Bayern - Real, Juve - Barça, de quoi se régaler ! A noter que les quarts aller se joueront les 11 et 12 avril, une semaine avant le retour.

Le tirage complet :

Atlético Madrid - Leicester City

Borussia Dortmund - AS Monaco

Bayern Munich - Real Madrid

Juventus Turin - FC Barcelone