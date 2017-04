LdC, EL : ASM, OL... Du jamais vu depuis 2004 !

Dans : Coupe d'Europe, Europa League, Ligue des Champions, OL, Monaco.

En Coupe d'Europe, le football français vit une saison historique. En effet, après la belle qualification en demi-finale de la Ligue des Champions de l'AS Monaco contre Dortmund mercredi, l'Olympique Lyonnais vient d'inscrire son nom dans le dernier carré de l'Europa League en venant à bout de Besiktas (2-1 ap, 6-7 tab). Par conséquent, la Ligue 1 comptera deux représentants en demi-finales des deux coupes continentales... Une première depuis 2004 et les qualifications de l'ASM en LdC et de l'OM en Coupe de l'UEFA. Reste désormais à savoir si Monaco et l'OL imiteront leurs aînés, qui s'étaient tous les deux qualifiés pour la finale.